Conductores reportan caos en múltiples carreteras del territorio nacional debido a las fuertes lluvias de esta tarde.

Foto: Mauricio Aguilar.

Una de las zonas afectadas es el sector de la rotonda ubicada frente a la Facultad de Derecho en Universidad de Costa Rica (UCR).

También se reportan fuertes lluvias en sectores como Moravia, Guadalupe y diferentes áreas de la capital y en general de la Gran Área Metropolitana.

Foto: Mauricio Aguilar.

Alerta del IMN

La onda tropical #28, junto con la Zona de Convergencia Intertropical y factores locales como las brisas marinas y el calentamiento diurno, está generando un ambiente húmedo e inestable en el país.

Según destacó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) SE han presentado y se esperan que continúen lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas intensas, lo que requiere precaución en varias regiones.

Se les recuerda a los conductores tomar las precauciones del caso en carretera.