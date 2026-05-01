Caos colapsa Ruta 1: Filas interminables y tránsito detenido

Kilómetros y kilómetros de vehículos completamente detenidos marcaron la jornada de este 1° de mayo en la Ruta 1, donde conductores reportaron presas que prácticamente no avanzaban en distintos tramos.

Imágenes evidencian la magnitud del congestionamiento: largas filas de carros, buses y transporte pesado sin movimiento, en lo que muchos describieron como un verdadero colapso vial.

La situación responde a una combinación de factores. El feriado por el Día del Trabajador generó un aumento significativo en la salida de personas hacia distintos destinos, lo que elevó la carga vehicular desde tempranas horas.

A esto se suman trabajos en carretera en varios puntos de la vía, así como incidentes menores y choques leves que, aunque no de gran gravedad, terminaron afectando la fluidez del tránsito.

Conductores reportan tiempos de espera de hasta más de 5 horas, sin una solución inmediata en algunos sectores.