Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El cantante costarricense Sebas Guillén denunció públicamente estar siendo víctima de ciberacoso, una situación que, según indicó, se mantiene desde el año 2024 y ha afectado tanto su vida personal como a su familia.

La denuncia fue realizada a través de sus redes sociales, donde el artista aseguró que una persona, o varias, estaría utilizando múltiples cuentas falsas o manipuladas para realizar comentarios ofensivos, desagradables y, según sus palabras, basados en falacias.

Guillén expresó que el constante hostigamiento se ha vuelto cansado y desgastante, y calificó como “indignante” la obsesión que estas personas han mostrado hacia él y su entorno familiar.

Ante la situación, el cantante solicitó el apoyo de sus seguidores para reportar y bloquear las cuentas involucradas, como una forma de frenar el acoso digital.

Finalmente, agradeció a quienes se tomaron el tiempo de leer su mensaje y reiteró su llamado a la solidaridad, destacando el impacto que este tipo de agresiones puede tener en la salud emocional de las personas.