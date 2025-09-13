Las Vegas, Estados Unidos, (AFP). – El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez afronta este sábado uno de sus mayores desafíos frente al estadounidense Terence Crawford, en un combate con repercusiones para los legados de estos gigantes del boxeo de su generación.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto para 65.000 espectadores, se convertirá por primera vez en ring de boxeo para hospedar este choque entre dos púgiles que han dominado divisiones enteras.

Canelo, la gran máquina de hacer dinero del boxeo actual, pondrá en juego los cuatro cinturones que lo acreditan como monarca indiscutido del peso supermediano (168 libras – 76,2 kg), mientras Crawford ostentó anteriormente todos los títulos del superligero y welter.