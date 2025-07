La candidatura presidencial de Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quedó en suspenso luego de que renunciara a sus aspiraciones políticas con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El exjerarca declinó oficialmente tras denunciar una serie de irregularidades en el Reglamento Electoral Interno aprobado el pasado 18 de mayo, donde, según aseguró, se cobra hasta ¢15 millones por aparecer inscrito en la papeleta en el primer lugar por San José.

“De manera discriminatoria pusieron montos exorbitantes para inscribir candidaturas. En un país donde el narcotráfico infiltra las estructuras de las organizaciones, esto es muy peligroso”, advirtió Amador.

Detalló que este tipo de acciones, establecidas dentro del Reglamento, limitan la participación democrática e impiden la consolidación de un equipo que comparta su visión de “la profunda transformación que requiere el Estado costarricense”.

“A la democracia no se le pone precio. La gente está cansada de estas prácticas nefastas. A todos los que estuvieron a mi lado, ustedes son el motivo por el que no puedo aceptar esas condiciones. Me veo en la obligación de rechazar la oferta de postularme a través del Partido Progreso”, afirmó.

Aunque Amador no ha revelado si buscará otra agrupación política que lo respalde en su ruta hacia Casa Presidencial, aseguró que desde su salida del MOPT ha trabajado en propuestas para enderezar el rumbo del país. Sin embargo, percibe que esta campaña se centrará más en la confrontación y los ataques personales que en debatir ideas.

No pagó

La presidenta del PPSD, la diputada Luz Mary Alpízar respondió que Amador, nunca inscribió su militancia formal al partido, ni canceló el monto acordado contemplado en el reglamento del partido publicado desde el 01 de junio.

“Este reglamento siempre fue de conocimiento del exministro Amador, ya que en abril participó en la revisión del borrador, donde a petición suya, se acordó que la cuota de candidatura la iba a pagar en dos tractos.

No obstante, el pasado 07 de julio, el señor Luis Amador nos indicó que debido a situaciones personales no podía pagar el monto de 10 millones de colones de su candidatura, en esa reunión y de buena voluntad varios compañeros se ofrecieron a ayudarle”, explicó.