El levantamiento de las garantías individuales que motivaría generar toques de queda en barrios peligrosos, detenciones sin orden judicial y flexibilización de las normas para realizar allanamientos, es una de las principales armas que proponen algunos candidatos para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.

Tanto la aspirante oficialista Laura Fernández, como el representante de Nueva República Fabricio Alvarado, apuntan a que declarar “estado de excepción” en zonas conflictivas reduciría la violencia en Costa Rica.

“Con esta declaratoria, se pueden suspender de manera temporal y excepcional derechos y garantías de puntos del país identificados como los más conflictivos y peligrosos. Esto facilitaría detener a sicarios, a bandas criminales, a narcotraficantes en barrios del país que ya se encuentran identificados por la inteligencia policial”, aseguró Fernández.

Según la representante del Partido Pueblo Soberano, la medida permitiría “capturar a esta gente indeseable”, así como ayudar a simplificar los procesos de investigación e incluso aplicar medidas de prisión preventiva inmediatas para “sacarlos de circulación”.

Para este escenario, la candidata asegura que en su primer día de gobierno conformará un equipo técnico especializado en inteligencia táctica y operaciones represivas, los cuales diseñarían un plan de acción.

El cual detallará los barrios del país identificados como zonas de mayor conflictividad o “puntos calientes”, las garantías individuales que sería necesario limitar temporalmente y la coordinación de todos los cuerpos policiales a nivel nacional.

Por su parte, Alvarado asegura que se debe tomar este camino por la urgencia de la crisis, ya que si no se decide apuntar a medidas fuertes ahora, nunca se podrá remediar la situación. “Si los demás partidos no tienen el valor de tomar las decisiones correctas; que lo sepan bien, desde Zapote lo vamos a hacer”, subrayó.

Críticas al plan

Pese a la urgencia con la que los aspirantes justifican estas medidas, expertos en el ámbito de la seguridad pública cuestionan que sea la mejor opción, así como que realmente pueda aportar soluciones ante la violencia del país.

“Me parece que en estos momentos en que estamos viendo una situación caótica de guerra entre narcotraficantes y de crimen organizado en las calles costarricenses porque estamos inundados de cocaína, pues lo que hay que hacer es prevenir otras acciones antes de solicitar una medida tan extraordinaria como esta”, aseguró Gustavo Mata, exministro de Seguridad.

Además, Mario Arias, especialista en crimen organizado y anticorrupción, subraya que los resultados que pudo haber generado en otros países latinoamericanos como El Salvador o Ecuador no significan que logre el mismo efecto en Costa Rica, ya que son realidades distintas.

Por ejemplo, la cantidad de personal que se pudo destinar para ejecutar esta estrategia y el uso de fuerzas militares.

“El poder desarrollar una estrategia de estado de excepción basado en El Salvador son dos panoramas totalmente diferentes, son obviamente conductas criminales muy diferentes y obviamente El Salvador fue la última opción que tuvo para poder rescatar su país”, aseguró.

Según contempla la Constitución Política, para poder solicitar el estado de excepción, se debe realizar la solicitud a la Asamblea Legislativa y esta debe ser aprobada por 38 diputados.

Laura Fernández Candidata oficialista “El Estado de excepción no pone en riesgo las libertades de la gente buena, no arriesga el comercio o el turismo, porque se aplica únicamente en los barrios que se indiquen como de mayor peligrosidad”.

Gustavo Mata Exministro de Seguridad “Yo apostaría mejor a la inteligencia, a realizar acciones dirigidas y concretas en estos barrios o cantones antes de solicitar una medida extrema de esas que me parece muy populista y no va a solucionar nada”.

Mario Arias Especialista en seguridad “Los candidatos le están hablando a la gente un poco populista y realmente no están poniendo las bases o la academia o los expertos que dicen que el estado de excepción no es funcional para atacar el crimen organizado”.