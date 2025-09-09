Seis candidatos a la presidencia de la República firmaron el Pacto por la producción agropecuaria, un documento con propuestas del sector para mejorar la situación en la que se encuentran en un futuro gobierno.

El documento incluye varios puntos que consideran prioritarios atender.

Defender la producción nacional.

Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación.

Desarrollar una estrategia para enfrentar el cambio climático.

Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad como el empleo.

Fortalecer el mercado nacional agropecuario.

Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario.

Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente.

“En otras oportunidades, cuando vienen las elecciones nacionales, hemos hecho un ejercicio parecido y ahora lo que sí es que ha habido nuevos actores, como los exportadores, porque con este gobierno la destrucción fue total. Entonces, hoy nos reunimos con la finalidad de que el futuro presidente o la futura presidenta le ponga los ojos a la producción agrícola nacional“, indicó José María Oviedo, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios.

Entre los que firmaron el compromiso se encontraban:

Ariel Robles (Frente Amplio)

Álvaro Ramos (Liberación Nacional)

Claudia Dobles (Acción Ciudadana)

Claudio Alpizar (Esperanza Nacional)

Fernando Zamora (Nueva Generación)

Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda)

Fabricio Alvarado, de Nueva República, no asistió al evento, a pesar de confirmar su presencia. Mientras que Natalia Díaz, de Unidos Podemos, indicó que requería de analizar a fondo el texto presentado antes de emitir un criterio.