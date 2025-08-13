Seis aspirantes presidenciales conversaron con Diario Extra sobre cuáles eran sus principales apuestas para resolver la crisis de seguridad que afronta Costa Rica.

Tras las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la peligrosidad de la capital San José, los candidatos expusieron cuál sería el camino en caso de llegar a Casa Presidencial a partir de mayo del 2026.

Este medio solicitó a cada uno de los actuales candidatos su posición sobre el tema. Aquí se consignan aquellos que respodieron.

Los postulantes coincidieron en que le país atraviesa uno de los momentos más violentos de su historia reciente.

Álvaro Ramos

Partido Liberación Nacional

El candidato verdiblanco lamentó la comparativa de la capital con otras ciudades inseguras en el mundo, asegurando que esta situación es un reflejo de que “en Costa Rica los homicidios subieron un 40% y nunca volvieron a bajar”.

Para bajar estas cifras, Ramos apuesta por más cárceles, más policías y una propuesta llamada el C-5, un espacio que se ayuda de la tecnología para garantizar que los ticos se sientan más seguros.

“Es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, donde integramos equipos de policía que van a tener soporte con cámaras públicas y privadas y a partir de ahí un sistema de cómputo analiza focos de calor y conductas anómalas para focalizar el trabajo de estos equipos policiales”.

Fernando Zamora

Partido Nueva Generación

Fernando Zamora anunció que, de llegar a la Presidencia, emitirá un decreto de emergencia nacional en materia de seguridad que le permitirá asumir personalmente, por primera vez en la historia, la dirección del Consejo Nacional de Seguridad en los primeros días de su gobierno.

La medida incluirá el reclutamiento de 2 mil efectivos de la reserva de la Fuerza Pública, con el objetivo de reforzar la lucha contra la alta criminalidad.

Además, contempla una serie de reformas legales para mejorar las penas.

“Vamos con la prisión permanente revisable, vamos con un plan de reformas al Poder Judicial para parar esta alcahuetería de evadir la prisión preventiva. Tenemos un proyecto fuerte de ejecución de la pena que garantice que quienes tienen medidas de seguridad las cumplan”.

Juan Carlos Hidalgo

Unidad Social Cristiana

Juan Carlos Hidalgo planteó que para combatir la inseguridad es necesario atacar la raíz del problema, señalando que Costa Rica se ha convertido en un punto neurálgico para el crimen organizado transnacional porque “somos uno de los principales puntos de exportación de cocaína a Europa”.

Por ello propone un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para que agentes de Europol se instalen en Puerto Moín y sean los europeos quienes garanticen que las exportaciones al viejo continente no vayan contaminadas con droga. “Necesitamos una reforma puntual al Código Procesal Penal para que los criminales violentos no salgan antes de tiempo de la cárcel y cumplan la totalidad de sus condenas, y necesitamos una reforma al Poder Judicial para garantizarnos mayor celeridad en los juicios y en los procesos penales”.

Natalia Díaz

Unidos Podemos

Díaz propone recuperar el control en tierra y mar para frenar a las bandas criminales extranjeras que, según dijo, “creen que pueden venir aquí e instalar una nueva sede de operaciones”.

Entre las acciones planteadas está “limpiar las cuarterías que hoy están funcionando como centro logístico del crimen y también eliminar las estructuras que extorsionan, intimidan y aterrorizan a quienes trabajan”.

Díaz añadió que “nuestra policía tendrá mejores condiciones, creo en eso, en más equipo, en respaldo real para actuar con autoridad. El Estado los va a cuidar para que ellos puedan cuidarnos a todos nosotros”.

“Las cárceles tienen que dejar de ser bodegas humanas, se acabó el desorden que tenemos hoy, serán lugares de control real, trabajo obligatorio y reparación a las víctimas”.

Claudio Alpízar

Esperanza Nacional

El politólogo explicó que su propuesta en materia de seguridad se basa en un enfoque integral sustentado en cuatro ejes principales. El primero es un plan nacional para la prevención del delito y la violencia que involucra a las comunidades y a la ciudadanía.

El segundo consiste en mejorar la administración de la justicia y la lucha contra la impunidad, mediante un trabajo conjunto con el Poder Judicial y sus instancias. El tercer elemento es el fortalecimiento y modernización de las fuerzas policiales en Costa Rica.

Por último, propone una política nacional de seguridad sobre la soberanía.

“Una política que tiene que cuidar nuestras fronteras marítimas y terrestres, que son básicas y que tienen que ir de la mano con la seguridad que también pretendemos darles a los ciudadanos costarricenses”.

José Aguilar Berrocal

Avanza

El candidato de Avanza afirmó que la crisis de inseguridad “es una masacre a cielo abierto” y que el país está a punto de romper récords históricos de asesinatos, violencia y narcomenudeo.

Su estrategia incluye “usar analítica de datos, tecnología y videovigilancia para entender exactamente dónde están los puntos focales y cuáles son las subregiones territoriales en las que hay que invertir mucho más.

Además, propone coordinar las fuerzas policiales junto con policías municipales para darles “recursos que tengan motocicletas, drones para vigilancia, chalecos antibalas, equipamiento y patrullas”.

“Probablemente hay que invertir en desarrollo de infraestructura carcelaria y sacar de circulación a esta gente que anda matando costarricenses como si fuera matar un zancudo”.