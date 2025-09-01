El candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, pidió a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) separar Leslye Bojorges de la fracción legislativa.

Por medio de un comunicado, el aspirante hizo esta solicitud debido a los “múltiples cuestionamientos legales” que enfrenta el congresista, especialmente la investigación penal del “Caso Madre Patria” en la que figura como acusado.

“Esta posición que le manifesté a los diputados socialcristianos está en consonancia con los principios establecidos en el compromiso ético para las candidaturas a diputadas y diputados que fue suscrito ayer por todos los aspirantes a integrar la próxima asamblea legislativa”, explicó Hidalgo.

Dicho convenio consiste en que los futuros legisladores renuncien a su curul en caso de enfrentar una causa penal por algún delito grave.