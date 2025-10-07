Marta Esquivel, candidata a diputada por la corriente rodriguista, busca frenar las aspiraciones del Partido Liberación Nacional (PLN) de cara a las elecciones de 2026.

La postulante en el primer lugar por Heredia en la fórmula del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un recurso de amparo electoral con el que pretende anular la Asamblea Nacional verdiblanca celebrada el 13 de setiembre.

Según argumenta en la acción presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los liberacionistas no debieron realizar su reunión nacional para ratificar candidatos, ya que no efectuaron la asamblea cantonal de San Ramón ni la provincial de Alajuela.

“Esto implica que no se constituyó la asamblea nacional del partido. No se puede confundir quórum con integración; son conceptos totalmente diferentes. La Asamblea Nacional no se integró y, por tanto, no se puede rellenar con otros sectores ni estructuras la indispensable participación de los 10 integrantes obligatorios de Alajuela. Se incumplió lo que dispone el artículo 60 del Código Electoral y los principios democráticos de participación y representatividad”, justificó Esquivel en su recurso.

La candidata insiste en que la Asamblea Nacional solo puede realizarse si está correctamente conformada, por lo que recalca que, para que exista legalmente, primero deben haberse llevado a cabo las asambleas de base, cantonales y provinciales.

Si esos pasos no se cumplieron o no se designaron los delegados correspondientes, afirma que la asamblea carece de validez jurídica y debe considerarse nula.

Además, solicita que la anulación no se limite únicamente a los candidatos legislativos, sino que también se prohíba la participación de Álvaro Ramos y de su fórmula presidencial.

“Si el partido no respeta la participación política y omite los requerimientos legales, no debería tener derecho al financiamiento estatal y, claramente, tampoco podría proponer candidatos a presidente, vicepresidentes ni diputados si no se constituye legalmente la Asamblea Nacional”, agrega el texto.

Mientras tanto, el PLN continúa buscando alternativas para reanudar la reunión pendiente en la región de Occidente, la cual fue suspendida el fin de semana anterior debido a las condiciones climáticas.

Se espera que el equipo de campaña de Ramos emita una reacción en las próximas horas.