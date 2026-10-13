Cancillería tramita pasaje aéreo hacia Italia para la embajadora Mary Munive

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica gestiona la adquisición de un pasaje aéreo con destino a Roma, Italia, para Mary Munive Angermüller, exministra de Salud y exvicepresidenta de la República, nombrada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Costa Rica ante la República Italiana.

La contratación cuenta con un presupuesto total estimado de ₡1.160.000 (un millón ciento sesenta mil colones exactos).

El requerimiento se fundamenta en el nombramiento oficial formalizado mediante el acuerdo PR-SCG-CERT-0132-2026 con fecha del 12 de agosto de 2026.

Las gestiones administrativas, registradas bajo las solicitudes, fueron remitidas el 29 de setiembre de 2026 por la directora del Servicio Exterior, Paula M. Coto Ramírez, al proveedor institucional del Ministerio, José Ángel Soto Varela.

Detalles del itinerario y ruta de viaje

De acuerdo con el formulario de solicitud, el traslado aéreo está programado bajo la ruta San José – París – Roma mediante la aerolínea Air France:

Salida de Costa Rica: El vuelo AF431 despegará del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) el 19 de octubre de 2026 a las 7:05 p.m.

Escala en Francia: Arribará al Aeropuerto Internacional Roissy-Charles de Gaulle (CDG) en París el 20 de octubre de 2026 a las 1:40 p.m.

Tramo final a Italia: Partirá de París a las 3:20 p.m. en el vuelo AF1604, con llegada prevista al Aeropuerto Internacional Fiumicino (FCO) en Roma a las 5:30 p.m. del mismo 20 de octubre.

El trámite especifica la inclusión de dos maletas documentadas de 23 kg para el tiquete de la funcionaria. Asimismo, los documentos oficiales confirman que la embajadora no viaja acompañada por miembros de núcleo familiar ni personal doméstico.

A un tipo de cambio de ₡457,21 por dólar, el promedio de los precios de referencia consultados en la web se estableció en ₡555.275,45.