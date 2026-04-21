Cancillería ofrece oportunidades de estudio en el extranjero

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RREE) realiza este martes 21 y miércoles 22 la feria “Oportunidades de Estudio y Becas en el Exterior 2026”.

El evento es un espacio gratuito dirigido al público en general que busca acercar opciones académicas internacionales a estudiantes y profesionales.

La actividad cuenta con la participación de más de 30 stands distribuidos entre embajadas, agencias de cooperación internacional, universidades, escuelas de negocios y otras entidades educativas.

Fotografía Francisco León

Los asistentes podrán informarse sobre programas de estudio en el extranjero, requisitos de aplicación y beneficios disponibles.

Entre la oferta académica destacan becas parciales y totales para cursar grados, maestrías y doctorados, en modalidades presencial, híbrida y virtual.

Horarios:

Martes 21 de abril: 10:00 a.m a 5:00 p.m.

Miércoles 22 de abril: 10:00 a.m a 4:00 p.m.