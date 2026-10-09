Cancillería gestiona repatriación de Ana Elena Pinto para asumir la Cancillería

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La diplomática de carrera Ana Elena Pinto Lizano regresará a Costa Rica el próximo miércoles 14 de octubre de 2026 para asumir la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a partir del 15 de octubre.

El traslado se realizará mediante un procedimiento de repatriación anticipada desde su función como embajadora en Francia y ante la UNESCO.

Para garantizar su llegada oportuna antes de la toma de posesión, la Cancillería tramitó la adquisición de un tiquete en vuelo directo de Air France (AF 430), con salida del Aeropuerto de París (CDG) a la 1:40 p.m. y arribo al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) a las 5:00 p.m.

El proceso administrativo contempla un presupuesto estimado de ₡950.000 en clase económica, respaldado por un sondeo de mercado que comparó precios en varias plataformas en línea. Asimismo, la ministra a.i. Indiana Trejos Gallo delegó la firma del pedido mediante el oficio DM-2379-2026 en el Proveedor Institucional para resguardar la celeridad del trámite y asegurar la continuidad del servicio público.