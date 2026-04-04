Cancillería condena medidas de China contra buques panameños 

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Gobierno de Costa Rica manifestó su profunda preocupación y condena ante las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques con bandera de Panamá, al considerar que estas acciones podrían afectar gravemente el comercio internacional.

Según el pronunciamiento oficial, las disposiciones aplicadas en puertos chinos incluyen demoras e inspecciones calificadas como arbitrarias e injustificadas, lo que ha generado inquietud por sus posibles repercusiones en las cadenas logísticas globales.

Costa Rica expresa profunda preocupación y la más firme condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá por las demoras e inspecciones arbitararias e injustificadas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) April 4, 2026

Las autoridades costarricenses advirtieron que este tipo de prácticas no solo impactan a un país en particular, sino que también representan un riesgo para la estabilidad del comercio mundial, debido a la importancia del transporte marítimo en el intercambio de bienes entre naciones.

En este contexto, Costa Rica reiteró su llamado al respeto del derecho internacional, especialmente a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que regula la navegación y el uso de los océanos.

Costa Rica reitera el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) April 4, 2026

Asimismo, el país expresó su respaldo y solidaridad con Panamá, destacando la importancia de mantener relaciones comerciales basadas en normas claras, transparencia y cooperación entre Estados.