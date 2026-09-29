Cancillería aumentará partida para alquiler de vehículos en 2027

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) presupuestó ₡150 millones para el alquiler de vehículos durante 2027, cinco veces los ₡30 millones autorizados para este año.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Bolaños, defendió la decisión este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y aseguró que un análisis realizado por la institución determinó que resultaba más conveniente arrendar los automóviles que comprar una nueva flotilla.

Adriana Bolaños, viceministra de la Cancillería. Foto: Jorge Castillo.

“Nosotros tenemos ahora algunos carros, que son cinco o seis, la mayoría de más de 10 años que no se encuentran en buenas condiciones. Entonces, se hizo un análisis de costo-beneficio de qué era mejor, si comprar nuevos automóviles o rentarlos”, explicó Bolaños.

Para 2027, la subpartida de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario del programa de Actividad Central pasa de ₡30 millones a ₡150 millones, es decir, registra un incremento de ₡120 millones, equivalente a un 400%.

En contraste, el proyecto presupuestario no contempla recursos para la compra de equipo de transporte.

Según Bolaños, la conclusión del análisis financiero fue favorable al alquiler.

“Salió financieramente mejor rentarlos. Los tres o cuatro carros porque Costa Rica, a la hora de articular la política exterior, se hace interinstitucionalmente a nivel nacional, en temas migratorios, de ambiente, océano, cambio climático”, manifestó.

Comisión de Asuntos Hacendarios. Foto: Jorge Castillo.

Giras

La viceministra señaló que los vehículos son necesarios debido a las giras que realiza la Cancillería fuera del Área Metropolitana, principalmente por asuntos migratorios y proyectos de cooperación internacional.

“En temas migratorios tenemos que hacer giras a diferentes partes del país. En temas de cooperación vamos y acompañamos a los donantes a los diferentes proyectos para verlos y la mayoría no son en San José”, indicó.

El presupuesto plantea utilizar la modalidad de renting para disponer de vehículos que permitan realizar desplazamientos hacia zonas fronterizas, rurales y sitios de difícil acceso.

Nogui Acosta, presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Foto: Jorge Castillo.

Bolaños también insistió en que parte de la flotilla actual de la Cancillería tiene más de una década de antigüedad y presenta problemas en sus condiciones.

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 2027 asciende a ₡30.980,3 millones, lo que representa una reducción de ₡515,8 millones, equivalente a un 1,6%, frente al presupuesto actualizado de 2026.