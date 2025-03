El Canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, reveló que el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, para recibir 200 migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump, no fue escrito sino de “buena fe”.

Las personas con condición migratoria irregular fueron llevados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Corredores, zona sur, en febrero anterior.

André citó que cuando un pacto entre países es de “buena fe” no se requiere que sea escrito.

Esto durante su interpelación ante los diputados, esta tarde, en el Plenario Legislativo.

“La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, reconoce el valor que un acuerdo no escrito tiene. Dentro del Derecho Internacional contemporáneo, se ha reconocido a que los estados lleguen a acuerdos no normativos, no tradicionales, como son conocidos, basados en la buena fe”, reconoció el jerarca.