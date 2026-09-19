Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El gobierno de Costa Rica insistió este sábado en que en marzo se rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, que asegura no haber sido notificado de esta decisión tomada por San José en “subordinación” a Washington.

El 19 de marzo, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos del país bajo el argumento de “limpiar el hemisferio de comunistas”.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, reafirmó este sábado en X que desde entonces su gobierno no mantiene relaciones con La Habana.

“Costa Rica no es indiferente ante una vil tiranía que por más de seis décadas ha negado libertad y prosperidad al pueblo cubano que hoy vive en la más despreciable miseria”, dijo en su cuenta de X el canciller del gobierno costarricense, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Honrado de recibir el “Premio Internacional Libertad Pedro Luis Boitel 2026”. Costa Rica no es indiferente ante una vil tiranía que por más de seis décadas ha negado libertad y prosperidad al pueblo cubano que hoy vive en la más despreciable miseria. Por ello somos firmes y… pic.twitter.com/GkUOQPdVBD — Manuel (@Manuel_Tovar_R) September 19, 2026

“Por ello somos firmes y claros en nuestro rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen Castrista”, añadió Tovar, quien esta semana se reunió con el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante su viaje, Tovar concedió una entrevista al Miami Herald en la que aseguró que Costa Rica rompió relaciones diplomáticas en marzo, durante el mandato del expresidente Rodrigo Chaves.

Esta medida la ha “sostenido” su sucesora y copartidaria, Laura Fernández, dijo el canciller costarricense en otra entrevista publicada el viernes por el medio digital cubano en el exilio Cubanet.

El gobierno cubano salió al paso de estas declaraciones y dijo estar “totalmente ajeno” a la decisión de Costa Rica porque “nunca ha sido formalmente notificada”.

San José afirmó que el cierre de las embajadas y otras medidas “no significaban una ruptura de las relaciones diplomáticas”, añadió La Habana en su comunicado.

“Estamos en presencia de otro acto de subordinación del gobierno costarricense a la política de los Estados Unidos contra Cuba”.

Costa Rica es un aliado de Estados Unidos, que desde enero mantiene un cerco energético sobre la isla y ha multiplicado sus amenazas de tomar el control de la isla.