Cáncer de tiroides suma más de 33 mil diagnósticos en 2 años

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Más de 33 mil diagnósticos de cáncer de tiroides fueron registrados en los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos analizados por la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana (UH).

En 2024 se contabilizaron 17.098 diagnósticos por tumor maligno de la glándula tiroides, mientras que en 2025 fueron 16.751, para un total de 33.849 casos en ambos años.

La cantidad registró una disminución del 2,03% entre un año y otro. La tasa nacional también bajó, al pasar de 331,04 diagnósticos por cada 100.000 habitantes en 2024 a 322,64 en 2025.

Además de los casos atendidos en consulta externa, durante ese periodo se registraron 430 atenciones en los servicios de emergencias y 1.434 egresos hospitalarios relacionados con esta enfermedad. Solo en 2025 hubo 729 internamientos, un 3,40% más que en 2024.

Estos son algunos síntomas de alerta

La doctora Diana Brenes, docente y coordinadora de Extensión de la Escuela de Medicina de la UH, explicó que algunos casos son detectados de manera incidental durante exámenes médicos.

Entre las señales que pueden requerir valoración se encuentran:

Ronquera o cambios persistentes en la voz.

Dificultad o dolor al tragar.

Tos persistente sin relación con un resfriado.

Dolor en el cuello, garganta, mandíbula u oídos.

Ganglios inflamados.

Aparición de una masa en el cuello.

Imagen con fines ilustrativos.

La enfermedad afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres y suele diagnosticarse entre los 30 y 65 años.

Aunque las causas de las mutaciones que originan el cáncer de tiroides no siempre están claras, existen factores que pueden aumentar el riesgo, entre ellos los antecedentes familiares y el sobrepeso u obesidad.

“El cáncer de tiroides tiende a ser menos agresivo que otros cánceres, pero siempre puede hacer metástasis y llegar a invadir otras partes del cuerpo. Hay distintos tipos de cáncer de tiroides; hay unos que son más agresivos que otros”, explicó Brenes.

Mortalidad aumenta

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) contabilizan 665 muertes por cáncer de tiroides entre 2001 y 2025.

Al comparar los últimos quinquenios, se observa un incremento en los fallecimientos:

2016-2020: 161 muertes.

161 muertes. 2021-2025: 204 muertes.

Esto representa 43 fallecimientos más en el último quinquenio.

Además, la plataforma Cáncer Tomorrow, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proyecta un aumento del 96% en la mortalidad por esta enfermedad en Costa Rica para 2050, considerando la población de 0 a 85 años.

El 24 de setiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de prestar atención a posibles señales de alerta.