Este mes rosa, la historia de Amanda Fiatt, conocida como Mandy, diagnosticada con cáncer de mama a los 24 años, recuerda por qué hablar del tema sigue siendo vital.

Mandy tenía claro desde muy joven la importancia del autoexamen, una enseñanza que le transmitió su abuelita.

“En mi familia siempre hubo mucho cáncer. Mi bisabuela tuvo, mi abuelita, dos de sus hermanas… Entonces, mi abuelita siempre me enseñó a hacerme el autoexamen. Desde que desarrollé a los 12 años ella me explicó la importancia de hacerlo”, contó.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Wilbert Hernández.

“Eso es lo importante de tener un diagnóstico temprano. Y por eso es bueno saber, como, ok, en mi familia suele pasar esto, entonces tengo que prestar atención a estas cosas. Y con un diagnóstico temprano, obviamente hay un mayor porcentaje o una mayor probabilidad de sobrevivir”, agregó.

Fue precisamente esa costumbre la que le permitió detectar a tiempo una “pelotita” en su pecho, pese a que varios médicos inicialmente le aseguraron que no se trataba de nada grave.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Wilbert Hernández.

“Yo sí sentía una pelota de un tamaño considerable y me dolía, que se supone que el cáncer de mama no duele y que no le da a uno tan joven. Pero como mi abuelita siempre me enseñó, me dijo: si vos sentís algo en el pecho, corrés donde la ginecóloga. Entonces, eso hice”, relató.

El diagnóstico llegó después de varios ultrasonidos, exámenes y una biopsia. El golpe fue duro, no por miedo a la muerte, sino por lo que podía significar para su futuro.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Wilbert Hernández.

“Cuando me diagnosticaron… yo no pensé ‘me voy a morir’, pensé ‘¿voy a poder ser mamá?’ Eso fue lo que más me dolió. Lo primero que pregunté fue si podía dar de amamantar. Para mí ese fue el golpe más grande, porque yo siempre he soñado con eso”, recordó la joven que fue sometida a una mastectomía en el pecho izquierdo el 15 de setiembre de 2022.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: cortesía.

“Casarme y ser mamá siempre ha sido mi sueño más grande. Y yo no pensé, y creo que eso es algo muy raro, a diferencia de la mayoría de las personas, yo no pensé, ‘ay, me voy a morir’. Por lo mismo, porque había visto muchas personas con cáncer en mi familia que habían sobrevivido”, expresó.

La noticia también impactó profundamente a su familia. Mandy recuerda especialmente una conversación con su papá, sobreviviente de cáncer de próstata.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: cortesía.

“Me acuerdo que yo lloré y le dije: ‘Es que yo soy buena persona, yo nunca he tomado, nunca he fumado, siempre he sido atlética… ¿Por qué me pasa esto a mí?’. Pero después me corregí y dije: ‘No es por qué a mí, sino para qué me pasó esto a mí’. Yo siento que Dios me está usando para algo”, expresó la joven que se convirtió en influencer tras un video en redes.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Wilbert Hernández.

Ese “para qué” la impulsó a transformar su experiencia en un mensaje de prevención. Apenas con el diagnóstico, decidió grabar un video en YouTube y compartirlo en redes sociales.

“Yo pensé que nadie lo iba a ver, pero explotó. Muchísima gente lo vio, y todavía tres años después, todas las semanas alguien me escribe por ese video. Personas que nunca se habían hecho un autoexamen lo hicieron al verme y pudieron detectar cáncer a tiempo. Eso me confirmó que no estaba sola y que mi historia podía servir”.

Hoy, a sus 27 años, Mandy reflexiona sobre la enseñanza más grande que le ha dejado este proceso: la actitud ante la vida.

“Yo decidí que nadie me iba a quitar mi felicidad. Si me tocaba morirme joven, lo aceptaba, pero quería vivir agradecida. Porque si he aceptado todo lo bueno que Dios me ha dado, ¿por qué no aceptar también lo malo?”.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: cortesía.

Casada desde abril de 2024 con Mauricio, su novio desde los 19 años, hoy Mandy continúa sus controles médicos y mantiene su mensaje de esperanza para otras pacientes jóvenes.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: Wilbert Hernández.

“Lo único que uno puede controlar es cómo uno se siente. La situación está ahí, los problemas siempre van a estar. Si decido echarme a morir, esa va a ser mi vida. Pero si decido levantarme, agradecer y disfrutar, entonces puedo vivir en paz, sea que me queden tres meses o toda la vida”.

Sobreviviente de cáncer de mama. Foto: cortesía.

En este mes rosa, Mandy recuerda que el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Y su mensaje final es claro: “La gratitud es la clave de la resiliencia”.