El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el diputado independiente Gilberth Jiménez, desconvocó la noche de este jueves, mediante un mensaje de WhatsApp, la visita que él y otros legisladores iban a realizar a La Reforma este viernes.

Minutos antes de las 11:00 p.m. Jiménez les indicó en el grupo de la comisión que la visita de mañana se cancelaba luego de una comunicación que le envió un ministro que se supone sería el de Justicia, Gerald Campos.

El mensaje al que tuvo acceso diarioextra.com dice textualmente:

“Muy buenas noches y disculpen la hora esto me lo acaba de enviar el señor viceministro y también el señor Ministro, por tanto debemos cancelar la visita para mañana favor indicarle a las asesorías que nos iban acompañar que no ahí visita por favor se cancela y se reprogramara y Dios primero no pase a más, muy buenas noches” (sic)

Luego Jiménez reenvió el mensaje que le enviaron los jerarcas:

“Le comunico que hemos recibido información confidencial de OIJ sobre un plan de fuga en sistema penitenciario, se habla de armas, vehículos blindados y toma de rehenes. En ese contexto, debemos hacer prevalecer la seguridad y ante ello es necesario suspender la visita programada para mañana a las 09 am de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa”.

Cabe señalar que este viernes está programada la visita del presidente Rodrigo Chaves al Congreso, ante la comisión especial que analiza el levantamiento de su inmunidad, tras la acusación del Ministerio Público, por el caso del contrato con el BCIE.

La diputada independiente, Gloria Navas, confirmó lo ocurrido a este medio y se mostró indignada por la situación.

“No quieren que revisemos el Centro, que preguntemos, que hablemos con los privados de libertad, según Gilbert, Gerald Campos y el viceministro (sin decir cuál) le dijeron que hay plan de fuga mañana”, afirmó Navas.

Las diputadas Priscilla Vindas del Frente Amplio y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional, eran parte de la comitiva que visitaría el centro penitenciario.