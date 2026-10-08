Cancelan concierto en Costa Rica: Estos son los detalles

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El concierto de “Soy Luna Tour, El Último Show” en Costa Rica fue cancelado, según confirmó la producción mediante un comunicado oficial publicado en redes sociales.

La presentación estaba programada para el jueves 29 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. El espectáculo prometía reunir nuevamente a los protagonistas de la exitosa serie juvenil de Disney.

Foto: Redes sociales

En el comunicado, la producción expresó su tristeza por la decisión y reconoció que se trata de una noticia difícil para los seguidores que esperaban volver a vivir la música y los recuerdos de la serie en el país.

“Lamentamos profundamente que este viaje no pueda continuar como todos esperábamos”, señaló el mensaje, en el que también agradecieron a los fanáticos por la confianza, la paciencia y las muestras de cariño recibidas desde el inicio del proyecto.

Foto: Redes sociales

La organización explicó que no podía brindar ni confirmar información antes de contar con la autorización correspondiente y de que la noticia fuera comunicada públicamente por los medios y las fuentes respectivas.

Finalmente, la producción agradeció a quienes acompañaron el proyecto y aseguró que la experiencia compartida con los seguidores permanecerá como parte de la historia de la gira.

La cancelación deja sin efecto la presentación anunciada para Costa Rica. El comunicado difundido no detalla los motivos específicos de la decisión ni incluye información sobre el procedimiento para solicitar la devolución del dinero de las entradas.