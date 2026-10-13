Cancelan concierto de Snoop Dogg: Esto pasará con las entradas

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Las personas que compraron entradas para el concierto de Snoop Dogg en Costa Rica recibirán el dinero de vuelta de forma automática, según informó Stockwell Entretenimiento este martes, luego de anunciar la cancelación del espectáculo.

Foto: AFP

La presentación del rapero estadounidense estaba programada para el jueves 3 de diciembre de 2026 en el centro de eventos Pedregal, ubicado en Belén de Heredia. Sin embargo, la productora comunicó que llegó a un acuerdo mutuo con el artista para dejar sin efecto la actividad.

En el anuncio oficial, la empresa indicó que los reembolsos se realizarán de conformidad con la legislación vigente en Costa Rica.

“Los reembolsos de las entradas se procesarán automáticamente, y de conformidad con la legislación vigente en Costa Rica”, detalló el comunicado conjunto.

No obstante, el anuncio no especifica cuánto tiempo tardará en completarse la devolución del dinero ni brinda detalles adicionales sobre el procedimiento que deberán seguir los compradores.

La productora agradeció al público, a los proveedores y a los patrocinadores por su comprensión y manifestó que continuará trabajando en nuevos proyectos de entretenimiento.

Por ahora, la información oficial confirma la cancelación y la devolución automática del dinero, pero deja pendiente conocer el plazo exacto en que los compradores recibirán el reintegro.