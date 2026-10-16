Cancelan concierto de Beéle en Costa Rica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El concierto del colombiano Brandon López, conocido artísticamente como Beéle, previsto para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, fue cancelado, según confirmó este viernes el artista mediante un comunicado en redes sociales.

Según el equipo de management de Beéle, la decisión se debe a que el promotor no realizó los trámites correspondientes para obtener las visas de trabajo, por lo que fue imposible el ingreso al territorio nacional.

En el comunicado, el representante del artista destacó que tanto Beéle como su equipo mantuvieron en todo momento la disposición de cumplir con la presentación; sin embargo, es una situación ajena a ellos.

“A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo management y el artista para buscar una solución oportuna, la falta de gestión de dichos permisos hizo imposible el ingreso del equipo al territorio costarricense, el cual se encuentra retenido en el Aeropuerto Juan Santamaría”, mencionaron en el comunicado.

Asimismo, lamentaron profundamente los inconvenientes generados a los seguidores que esperaban asistir al evento.

Reembolso del dinero de las entradas

Los detalles sobre la devolución del dinero serán brindados directamente por los organizadores del evento y las empresas encargadas de la boletería a través de sus canales oficiales.