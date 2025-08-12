La Cámara Nacional De Turismo (Canatur) se pronunció sobre las declaraciones que emitió el presidente Donald Trump acerca de San José.

El presidente de los Estados Unidos comparó Washington con “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad.

Entre ellos citó a San José, Costa Rica y a varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, Bogotá, Ciudad de México o Lima.

Foto: AFP.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo Trump.

Ante esto, Shirley Calvo, Directora Ejecutiva de Canatur, destacó que se mantienen respetuosos ante la autonomía que tiene el presidente para emitir dichas declaraciones.

“Sin embargo, no dejan de ser una llamada de atención sobre la preocupación que le ha generado a Canatur desde hace muchos años y lo hemos venido manifestando de manera reiterada sobre el incremento de la criminalidad y violencia en nuestro país”, mencionó Calvo.

Foto: Isaac Villalta.

La Directora destacó que temen que estos factores puedan tener una afectación en la decisión de viaje, particularmente de turistas internacionales.

“La única manera de no aparecer en ese tipo de referencias y estadísticas es tomando nuevamente control de la seguridad de nuestro país”, comentó.

Calvo reiteró la confianza desde Canatur hacia la Fuerza Pública y todas las policías nacionales, mencionando que saben que “están haciendo un extraordinario esfuerzo con recursos limitados”.

“A todas las autoridades del Poder Ejecutivo y el Legislativo, una vez más hacemos un llamado de atención para que se le doten de todos los recursos necesarios que requieren estas policías para poder devolverle la seguridad a los costarricenses y la tranquilidad a los turistas internacionales para seguir visitando nuestro país”, finalizó.