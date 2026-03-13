Cañas recibirá la sexta edición de la Vuelta Máster Femenina

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La sexta edición de la Vuelta Máster Femenina tendrá una nueva sede en el cantón de Cañas, donde se disputará del 17 al 19 de julio de 2026, marcando un cambio importante en la historia de esta competencia dedicada al ciclismo femenino máster en el país.

Por primera vez, el evento se trasladará a este cantón guanacasteco, con recorridos inéditos que buscarán fortalecer el crecimiento de la prueba dentro del calendario nacional.

La carrera constará de tres etapas de ruta, todas con salida y meta frente a la Municipalidad de Cañas. La primera etapa se realizará el viernes 17 de julio a las 6:30 a.m., con un recorrido de 68 kilómetros y 330 metros de ascenso acumulado, pasando por sectores como Bagaces y el retorno de Los Wilson antes de regresar al punto de partida.

La segunda jornada, programada para el sábado 18 de julio a las 6:30 a.m., tendrá una distancia de 56 kilómetros y un ascenso acumulado de 478 metros.

En este trayecto las ciclistas saldrán nuevamente de Cañas hacia la Ruta 1, con retornos en la entrada a Upala y en Limonal antes de volver al centro del cantón.

La competencia concluirá el domingo 19 de julio a las 6:00 a.m. con una contrarreloj individual de 14 kilómetros, que iniciará frente a la municipalidad y se dirigirá hacia la vía 923 en dirección a Bebedero, con retorno a mitad del recorrido para finalizar en el mismo punto de salida.

El alcalde de Cañas, Alexander Elizondo, destacó la importancia de recibir este tipo de eventos deportivos en el cantón.

“Desde la Municipalidad de Cañas queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la organización de Kivelix por tomar en cuenta a nuestro cantón como sede de la Vuelta Máster Femenina kölbi. Este evento no solo promueve el crecimiento del ciclismo femenino, sino que también impulsa el deporte, el turismo y la sana convivencia en nuestra comunidad. Para nosotros es un verdadero honor recibir este tipo de actividades que generan movimiento económico y fortalecen la participación deportiva en la región”, señaló el jerarca municipal.

La competencia estará abierta para ciclistas de las categorías Pre Máster (19-29 años) y Máster A (30 a 34 años), B (35 a 39 años), C (40 a 44 años), D (45 a 49 años) y E (más de 50 años) y contará con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).

Además, las participantes podrán elegir competir uno, dos o los tres días de carrera, mientras que las inscripciones estarán habilitadas hasta el 1 de julio a través del sitio oficial de la organización.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra