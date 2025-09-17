Ciudad de Panamá. (AFP)- El Canal de Panamá prevé iniciar la construcción de un gasoducto en 2027, un proyecto cuyas primeras conversaciones formales con las empresas interesadas en participar inician esta semana, informó este martes el jefe de la vía interoceánica. El ducto, de 77 kilómetros, permitiría transportar propano, butano y etano procedente de la costa este de Estados Unidos con destino a China, Japón y Corea del Sur, un negocio que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estima que se duplicará en la próxima década.

El combustible llegaría en buques al Caribe panameño y tras cruzar el istmo a través del gasoducto, sería reembarcado en el Pacífico rumbo a Asia.

La construcción iniciará “posiblemente en 2027 si los tiempos se cumplen razonablemente”, señaló el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, en una conferencia.

Vásquez dijo que este jueves comenzarán las conversaciones con empresas navieras, de energía y otras interesadas en participar en este proyecto, anunciado por la ACP hace unos meses.

El gasoducto podría costar entre 2.000 y 8.000 millones de dólares, según las estimaciones preliminares, lo que dependerá de si finalmente se transportan los tres gases.Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

Más del 90% del propano, butano y etano enviado desde Estados Unidos a Asia utilizaba el canal de Panamá hasta 2023.