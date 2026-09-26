Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Teletica atraviesa una serie de cambios internos que incluyen la salida de varios colaboradores y el cierre de 7 Estrellas, programa que durante años formó parte de su oferta de entretenimiento.

Entre las salidas confirmadas están los periodistas Daniel Céspedes, Miguel Calderón y Adrián Marín, vinculados respectivamente con 7 Estrellas, Teletica Deportes y Telenoticias. También dejaron la empresa Raquel Chaves, quien trabajaba en Buen día; Walter Campos, uno de los rostros de 7 Estrellas con casi 22 años de trayectoria en el canal; y María Teresa Rodríguez, quien permaneció cuatro años en Teletica y participó en diferentes programas.

Los movimientos alcanzaron distintas áreas de la televisora y fueron confirmados durante este viernes por varios de los comunicadores. La empresa señaló que las modificaciones forman parte de cambios en su estructura operativa y programación.

Hasta el cierre de esta información, Teletica no había detallado cuántas personas fueron afectadas en total ni si podrían producirse nuevas salidas.

Mario Garrido Chaves

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Foto: Redes sociales