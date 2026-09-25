Canal 7 despide a reconocido periodista

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El periodista Daniel Céspedes anunció este jueves su salida de Teletica, luego de 14 años de trabajar para la televisora.

Céspedes dio a conocer la noticia mediante una publicación en su página de Facebook, donde indicó que la empresa le comunicó su despido.

“Hoy Teletica me informó sobre mi despido. Me voy muy agradecido por 14 años de aprendizaje. Gracias a las personas que me apoyaron durante este tiempo”, expresó el comunicador.

Agradece tras 14 años

En su breve mensaje, Céspedes no detalló las razones que habrían motivado la decisión de la empresa y se limitó a agradecer por la experiencia adquirida durante más de una década.

El periodista también manifestó su agradecimiento hacia las personas que lo acompañaron y apoyaron durante sus 14 años en Teletica.

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias de su salida ni sobre los próximos proyectos profesionales del comunicador.