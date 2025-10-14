A Miguel Herrera le gustaría conocer mejor a los jugadores del Campeonato Nacional.

El estratega de la Tricolor se mostró conforme con el rendimiento de los futbolistas del torneo local y contempla realizar otro microciclo de trabajo previo a los próximos compromisos de la Selección Nacional.

“Eso le da más amplitud de visión para los locales. Veremos, lo iremos platicando con Osael Maroto e Ignacio Hierro para ver si retomamos la posibilidad de un microciclo con la gente local antes de la llegada de la siguiente fecha FIFA”, comentó Herrera.

La Tricolor finalizó el partido ante los pinoleros con seis jugadores del fútbol nacional en el campo, y para la próxima fecha FIFA se buscará dar mayor continuidad a los futbolistas del medio local.

En la más reciente convocatoria de la Selección, hubo más jugadores del balompié nacional que de ligas internacionales.

