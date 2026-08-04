Campeón mundial elige Costa Rica para vacacionar con su esposa

El exfutbolista francés Blaise Matuidi, integrante de la selección que conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, eligió Costa Rica como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a su esposa Isabelle Matuidi.

El exmediocampista compartió una galería de fotografías en sus redes sociales en la que mostró parte de su recorrido por el país.

La publicación estuvo acompañada por la frase “perdido en el lugar correcto”.

Durante su visita, Matuidi dejó ver algunos de los principales atractivos naturales de Costa Rica, entre ellos Río Celeste y la Catarata La Paz, además de compartir imágenes de la fauna silvestre que encontró durante su recorrido, incluyendo perezosos, monos y aves, resaltando la biodiversidad que caracteriza al país.

Hay que recordar que el francés fue una de las figuras de mayor experiencia de la selección francesa que se

coronó campeona del mundo en Rusia 2018.

Además del título mundial, también integró el equipo que alcanzó la final de la Eurocopa 2016, consolidándose como uno de los referentes de su generación.

A nivel de clubes, el francés construyó una destacada trayectoria en el fútbol europeo.

Con el Paris Saint-Germain conquistó múltiples títulos de liga y copas nacionales, mientras que con la Juventus sumó varios campeonatos de la Serie A antes de cerrar su carrera en el Inter Miami de la MLS.