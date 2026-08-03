El exfutbolista francés Blaise Matuidi, integrante de la selección que conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, eligió Costa Rica como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a su esposa.

El exmediocampista compartió este domingo 2 de agosto una galería de fotografías en sus redes sociales en la que mostró parte de su recorrido por el país. La publicación estuvo acompañada por la frase “perdido en el lugar correcto”.

Durante su visita, Matuidi dejó ver algunos de los principales atractivos naturales de Costa Rica, entre ellos Río Celeste y la Catarata La Paz, además de compartir imágenes de la fauna silvestre que encontró durante su recorrido.

Foto: Redes sociales

La publicación ya supera los 7.000 “me gusta” y acumula alrededor de un centenar de comentarios en su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores.

Matuidi fue una de las piezas importantes de la selección de Francia que levantó el trofeo de la Copa del Mundo en Rusia 2018 tras imponerse a Croacia en la final. A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de clubes como el Paris Saint-Germain, la Juventus y el Inter Miami, equipo en el que concluyó su etapa como futbolista profesional antes de retirarse en 2022.