Franco Armani, portero argentino campeón del mundo en Catar 2022, decidió por mutuo acuerdo dejar River Plate, tras ocho años y medio de trayectoria en el club de Buenos Aires.

El arquero dice adiós luego de una cifra histórica de 27 títulos acumulados y como una pieza clave en el arco millonario en la consecución de trofeos históricos; como la Copa Libertadores que ganó en Madrid en el año 2018 contra su acérrimo rival Boca Juniors.

“Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre” indicó el equipo argentino a través de redes sociales.

Aunque el futuro del guardameta de 39 años es incierto su destino podría apuntar a Medellín, pues en el pasado expresó su deseo de retirarse en el otro club que marcó su carrera: Atlético Nacional.