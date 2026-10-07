Campeón del mundo con España anuncia su retiro del fútbol

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El fútbol español dice adiós a uno de sus campeones del mundo. Pedro Rodríguez, integrante de aquella histórica Selección de España que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional a los 39 años.

El delantero canario pone punto final a una carrera de casi dos décadas en la que defendió las camisetas de clubes como Barcelona, Chelsea, Roma y Lazio, además de convertirse en uno de los pocos campeones del mundo de 2010 que todavía permanecían en activo.

“Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida”, expresó Pedro a través de sus redes sociales, donde publicó un video repasando los principales momentos de su trayectoria.

Su historia comenzó en el Barcelona, club con el que debutó en el primer equipo en 2008 y donde rápidamente se ganó un lugar. Allí coincidió con algunas de las grandes figuras de aquella generación dorada, como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Carles Puyol.

Con el conjunto azulgrana vivió la histórica etapa de Pep Guardiola y conquistó prácticamente todo lo que podía ganar: cinco Ligas, tres Champions League, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

“Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio, lo ganamos todo y asombramos al mundo”, recordó el español en su despedida.

En 2015 decidió cambiar de rumbo y se marchó a Inglaterra para jugar con el Chelsea. En Londres también dejó su huella al conquistar una Premier League, una Europa League y una FA Cup.

“Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona”, señaló Pedro.

Después de cinco temporadas en el fútbol inglés, el atacante pasó por la Roma en 2020 y posteriormente llegó a la Lazio, donde permaneció hasta junio de este año. Desde entonces se encontraba sin equipo.

Pero sus éxitos no se limitaron al fútbol de clubes. Pedro también fue protagonista con la Selección de España, con la que conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

En Sudáfrica vivió uno de los momentos más importantes de su vida deportiva al ser titular en la final ante Países Bajos.

“Un día, casi sin creérmelo, fui campeón del mundo y titular en la final de un Mundial”, recordó.

Pedro cerró su etapa internacional con 65 partidos y 17 goles con España, dejando atrás una carrera marcada por títulos, grandes equipos y momentos históricos.