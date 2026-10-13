Campeón del mundo apoya a Bryan Ruiz en la Sele

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La posible llegada de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección de Costa Rica ha llamado la atención de Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978.

El “Matador” manifestó que la apuesta que debe hacer la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) es con entrenadores nacionales.

“Si hay confianza en él, a mí me parece muy bien”. Es bueno tener a alguien que conozca el paño que está dentro de la casa y ahora hay que apoyarlo. A mí me parece fenomenal”, manifestó.

Kempes fue claro en decir que lo que tienen que hacer las federaciones en la región es darles oportunidad a personas capacitadas y que saben lo que es representar los colores de su nación.

“En realidad, lo tienen que hacer es ir por los técnicos de casa, los técnicos que conocen la mentalidad de los jugadores del país”, dijo.

Se espera que en esta semana la FCRF haga oficial la contratación de Bryan Ruiz como técnico de la Tricolor tras los dos partidos que tuvo de manera interina.