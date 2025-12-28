El joven de 19 años, José Andrés Arias Jiménez será nuevo jugador del Inter San Carlos para el próximo campeonato.

Según supo Grupo Extra por medio de fuentes cercanas, el equipo norteño llegó a un acuerdo con el Deportivo Saprissa y llegará con un año de préstamo al equipo campeón de la Liga de Ascenso.

Arias no tuvo participación en el Apertura 2025 con el Deportivo Saprissa y espera tener regularidad con el Inter San Carlos el próximo campeonato, ya que están muy cerca de clasificar a la Primera División.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra