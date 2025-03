Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador

Según las estadísticas, así le ha ido a Joel Campbell en su reaparición en el continente americano:

En la temporada 2018-19, llegó al Club León de México procedente del Frosinone de Italia, su último equipo en Europa hasta la fecha.

Con los Esmeraldas se mantuvo hasta 2021 y contabilizó buenos números: 83 partidos jugados (el equivalente a 4.692 minutos), 7 goles y 5 asistencias. Además, ganó el Campeonato Apertura 2020-21 con los Panzas Verdes, dando una buena imagen como legionario.

Después de sus grandes actuaciones con la agrupación de Guanajuato, el siguiente desafío para Campbell fue en el norte de México, con el Monterrey, en condición de préstamo procedente de la Fiera.

Sin embargo, al término de su cesión tuvo menor protagonismo.

Jugó 34 encuentros (1.677 minutos), hizo solo 4 tantos y no ganó ningún título, por lo que regresó a la escuadra de Grupo Pachuca.

A pesar de que solo consiguió 2 anotaciones y 5 asistencias con el Club León, el delantero volvió a tener más minutos, ya que participó en 40 cotejos e incluso obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf, el primer logro internacional en su carrera.

En la temporada 2023-24, Alajuelense anunció a Campbell como su nuevo fichaje, despertando a su hinchada y al futbolista con números buenos y dignos de alguien de su talla.

Durante su primer paso con la Liga, contabilizó 16 goles y 7 asistencias en 56 partidos, alcanzando más de 1.000 minutos en el Apertura 2023 y Clausura 2024. También conquistó la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa.

Posteriormente, no trascendió con el Atlético Goianiense, con el cual jugó 10 enfrentamientos, celebró en dos ocasiones y descendió al final del torneo.

Por el momento, el delantero lleva 9 encuentros disputados (contando campeonatos locales como el Torneo de Copa), pero maneja con mucha tranquilidad este tema y luchará por la titularidad en el club dirigido por Alexandre Guimarães.

“Yo no me vuelvo loco por eso, me lo tomo con demasiado profesionalismo y espero mi oportunidad, sigo trabajando porque sé que Dios tiene grandes cosas para mí y voy a dar lo mejor”, comentó.