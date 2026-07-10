Campaña recolecta alimentos y artículos no perecederos para familias del Caribe

Durante las últimas semanas, las fuertes lluvias provocadas por el paso de una onda tropical han generado inundaciones y desbordamientos de ríos en la región Caribe del país, especialmente en la provincia de Limón, zonas de Sarapiquí, Matina, Siquirres, Cieneguita, Pueblo Nuevo, Envaco, Villa del Mar y La Colina.

Alrededor de 1.700 familias han requerido asistencia humanitaria y en las comunidades continúan las labores de atención y distribución de ayuda y otras a 250 personas fueron trasladadas a albergues temporales tras las inundaciones, en donde el agua se llevo todo a su paso, según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).

Ante esta situación la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica activa la campaña: “Operación Siempre Listos: Caribe Solidario”.

“Hoy más que nunca necesitamos demostrar la fuerza de la solidaridad ahora con nuestro país. Les invitamos a unirse a nuestra Operación Siempre Listos: Caribe Solidario, esta campaña busca recolectar artículos de primera necesidad para apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Estaremos recibiendo alimentos no perecederos, botellas de agua potable, artículos de limpieza, artículos de higiene personal, así como pañales para bebés y para adultos mayores“, explicó Javier Sandoval, presidente de la Asociación Guias y Scouts de Costa Rica.

¿ Qué se necesita y dónde se entrega?

Se estarán recibiendo las donaciones a partir de esta semana, hasta el 15 de julio en la antigua sede de la Asociación en el edificio ubicado en Avenida 10.

Los productos deben ser: alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, productos de limpieza, alimentos para bebés, pañales, cobijas, ropa en buen estado y otros insumos de primera necesidad, debido a una orden sanitaria no se recibirá ropa.

“Cada donación, por pequeña que parezca, representa alivio, esperanza y acompañamiento para familias que así lo necesitan. Demostraremos una vez más que cuando la necesidad llama, respondemos unidos como guías y como scouts. Por nuestros hermanos y hermanas del Caribe costarricense estamos siempre listos para servir“. explicó Sandoval.

Ante la situación de emergencia la organización hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía, empresas e instituciones para recolectar ayuda humanitaria destinada a las comunidades del Caribe y reitera que cuando una comunidad enfrenta una emergencia, la solidaridad de los costarricenses se convierte en la mayor fortaleza

Es así como con más de un siglo de servicio en el país, la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica renueva su compromiso de estar presente cuando las comunidades más lo necesitan, promoviendo valores como la solidaridad, el voluntariado y el trabajo en equipo para construir una Costa Rica más resiliente.