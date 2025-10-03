El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) lanzó una campaña nacional de ciberseguridad llamada “Malicia Indígena”.

La iniciativa busca aprovechar la astucia característica del costarricense para aplicarla al mundo digital, dotando a la población de herramientas sencillas para prevenir estafas y ciberataques durante el Mes de la Ciberseguridad en octubre.

Esta campaña es una respuesta directa a la crisis vivida por el país tras el ciberataque a gran escala de 2022, que paralizó servicios esenciales y provocó la primera declaratoria de emergencia nacional por un evento de esta naturaleza.

La experiencia evidenció la urgencia de fomentar una cultura de prevención y marca la transición de Costa Rica desde un modelo reactivo hacia una defensa digital proactiva.

A detalle:

Objetivo principal: Dotar a toda la población de consejos prácticos para protegerse de los crecientes riesgos digitales.

Dotar a toda la población de consejos prácticos para protegerse de los crecientes riesgos digitales. Concepto: La campaña apela al ingenio y la “malicia indígena” para promover una desconfianza saludable ante correos sospechosos, ofertas inesperadas y solicitudes de información personal.

La campaña apela al ingenio y la “malicia indígena” para promover una desconfianza saludable ante correos sospechosos, ofertas inesperadas y solicitudes de información personal. Duración y difusión: Se llevará a cabo durante todo el mes de octubre a través de medios de comunicación nacionales, redes sociales y sitios web de instituciones públicas.

Se llevará a cabo durante todo el mes de octubre a través de medios de comunicación nacionales, redes sociales y sitios web de instituciones públicas. Marco estratégico: La iniciativa es parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

“La ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de expertos; es una responsabilidad compartida y una prioridad nacional (…) Proteger nuestros datos y nuestra infraestructura digital es proteger el bienestar y el futuro de Costa Rica”, destacó afirmó Paula Bogantes, ministra del MICITT.

El MICITT habilitó un sitio web con todos los materiales de la campaña, guías y videos para que la ciudadanía aprenda a protegerse: detalles acá.