Diputados de distintas bancadas temen que la campaña electoral que atraviesa el país influya en la decisión y los votos sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Aunque la mayoría insiste en revisar el informe y no adelantar criterio, en los pasillos de Cuesta de Moras, crece la tensión por el cálculo político de los legisladores, ya que su resolución puede impactar las aspiraciones presidenciales de sus partidos.

“Algunos piensan o están pensando que levantándole la inmunidad al presidente le van a dar un golpe a él o a su candidata. Nosotros no quisiéramos enfocarnos en eso, quisiéramos enfocarnos en si es necesario realmente que sea ya en medio de un proceso electoral que se tome esa decisión. Porque a mi criterio lo que haría sería más bien encender la llama y poner más conflictivo el proceso que se viene”, señaló Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República.

Entre los legisladores independientes, Gilbert Jiménez lamenta que se haya rumorado sobre esta posibilidad, advirtiendo que es un asunto delicado que no debería verse como “un revanchismo político”.

“Yo creo que hay disposiciones que se han dado públicamente donde han dicho que si se le quita la inmunidad más bien es como darle una protección mucho más fuerte al presidente y que el pueblo va a estar resintiendo mucho más esa acción”, aseguró.

Frente Amplio votará unánime

Desde el Frente Amplio, el diputado y candidato Ariel Robles descartó que su fracción base la decisión en un “cálculo político” y confirmó a Diario Extra que las seis diputaciones votarán de manera unánime por el retiro del fuero.

“Ninguna persona en política debería utilizar su inmunidad para protegerse de investigaciones en casos de irregularidades y corrupción. Lastimosamente ahí se arrugó el presidente”, agregó Robles.

Tras un mes de sesiones en el que analizaron el expediente judicial, llamaron a comparecer al fiscal general Carlo Díaz, al mandatario y al ministro de Cultura Jorge Rodríguez Vives, la comisión especial concluyó que existen indicios suficientes para recomendar (por mayoría) el levantamiento del fuero.

Para cerrar este proceso, los diputados estudiarán durante dos semanas el informe presentado y, posterior a eso, votarán el lunes 22 de setiembre, una semana antes del arranque oficial de la contienda electoral.

Fabricio Alvarado Nueva República “Le he pedido a los compañeros diputados que la reflexión no tome en cuenta ese detalle electoral, que nosotros queremos realmente tomar una decisión que defienda la Constitución”.

Gilberto Campos Partido Liberal Progresista “Estábamos esperando ver en este procedimiento si existía algún rasgo de persecución política en contra del presidente. Ya con la presentación de los informes tenemos el panorama completamente claro”.

Ariel Robles Frente Amplio “Nunca he hecho política con calculadora electoral. Realmente uno hace política por principios y mis principios me dicen que las inmunidades de presidentes ante casos de corrupción se levantan”.