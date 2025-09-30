La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, aclaró sobre el posteo que circula en redes acerca de la celebración de una misa de acción de gracias en la Basílica de Los Ángeles por el inicio de la campaña electoral este 1° de octubre.

Fernández indicó que el posteo es falso y que no se hizo ninguna convocatoria oficial por parte del partido.

Uno de los argumentos utilizados por PPSO es que no es la línea gráfica del partido, ni la foto oficial de Fernández. “Desconocemos su procedencia”, dijeron.

La Iglesia señaló en un comunicado que “no habrá ningún tipo de preferencia por ninguna persona o candidata a puestos de elección popular”, por lo que rechaza la veracidad del posteo.