Durante los fines de semana de octubre se llevará a cabo la 12ª campaña “Walmart en Modo Rosa”, la cual invita a la población a donar cabello en cualquiera de las 15 tiendas Walmart del país.

El objetivo es confeccionar pelucas para pacientes con cáncer, una enfermedad que, en el caso del cáncer de mama, es el segundo tipo más frecuente y la principal causa de mortalidad en mujeres en Costa Rica.

La Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (Fundeso) coordinará la confección y entrega de las pelucas.

Fotografía: Cortesía

Según la administradora de la fundación, Gabriela Ramírez, estas mejoran el bienestar emocional y la autoestima de las pacientes.

Anualmente, entre 600 y 800 personas, incluidas niñas, solicitan una peluca como parte de su tratamiento. Además, Fundeso apoya a aproximadamente 5.000 personas diagnosticadas con cáncer cada año.

Las personas interesadas pueden donar su cabello de 2 maneras: asistiendo a las jornadas de corte con estilistas profesionales en las tiendas o dejando el cabello ya cortado en un contenedor habilitado en el área de servicio al cliente.

Fotografía: Cortesía

Requisitos para donar:

El cabello debe tener un largo mínimo de 25 centímetros, estar limpio y seco.



Se acepta cabello con canas o teñido, pero se excluye el que esté decolorado o tenga tintes de fantasía como azul, fucsia o verde.



pero se excluye el que esté decolorado o tenga tintes de fantasía como azul, fucsia o verde. Si se entrega cortado, debe estar en una trenza o cola dentro de una bolsa sellada.

Las jornadas de corte se llevarán a cabo de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. en las siguientes fechas y tiendas: