Camión se sale de la vía y deja un herido grave en Miramar

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Un hombre fue trasladado en condición roja al Hospital Monseñor Sanabria tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado, frente a la bomba Delta, en la entrada a Miramar de Montes de Oro, Puntarenas.
Según la información preliminar, el conductor perdió el control del camión y se salió de la vía en la ruta entre Limonal y Barranca, en un tramo que se encuentra en reparación.
Al sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y oficiales de la Policía de Tránsito para atender la emergencia.
El accidente también provocó importantes presas y complicaciones para los conductores que transitaban por el sector.
De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.
Con información del corresponsal Isaí Díaz.