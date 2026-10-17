Camión se sale de la vía y deja un herido grave en Miramar

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre fue trasladado en condición roja al Hospital Monseñor Sanabria tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado, frente a la bomba Delta, en la entrada a Miramar de Montes de Oro, Puntarenas.

Según la información preliminar, el conductor perdió el control del camión y se salió de la vía en la ruta entre Limonal y Barranca, en un tramo que se encuentra en reparación.

Al sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y oficiales de la Policía de Tránsito para atender la emergencia.

El accidente también provocó importantes presas y complicaciones para los conductores que transitaban por el sector.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

Con información del corresponsal Isaí Díaz.