Camión choca contra poste y provoca caída de tendido eléctrico

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La noche de este martes en el sector de Purral, Goicoechea, un camión chocó contra un poste y provocó la caída del tendido eléctrico.

Foto: Cortesía.

Producto del incidente, ocurrido frente al cementerio de Purral, varios sectores vecinos quedaron sin electricidad; además, se reportó el cierre de la vía.

Según versiones preliminares, un motociclista que pasaba por la zona tocó un cable de alta tensión, quedando tendido en la acera.

Se espera el arribo de los cuerpos de emergencia.

Foto: Cortesía.