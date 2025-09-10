El periodista Camilo Rodríguez fue detenido nuevamente. La noticia la confirmó este miércoles el Ministerio de Seguridad Pública.

Según destacan, oficiales de la Fuerza Pública ejecutaron la aprehensión de Rodríguez en el sector de Cervantes.

Esto se da debido a una orden de emitida por el Juzgado Contravencional de Grecia.

Las autoridades informaron que el detenido fue trasladado a un centro médico para su respectiva revisión.

Posteriormente, fue remitido al centro penitenciario La Reforma, donde quedará a las órdenes de las autoridades correspondientes.