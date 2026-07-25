Camilo Cantillano suma otra plata para Costa Rica

Costa Rica continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El taekwondista Víctor Camilo Cantillano se colgó la medalla de plata en la modalidad de poomsae individual masculino, consolidándose como uno de los protagonistas de la jornada para la delegación nacional.
Cantillano firmó una destacada actuación en una prueba que premia la precisión técnica, el equilibrio, la potencia y la correcta ejecución de las formas, logrando subir al segundo escalón del podio y aportar una nueva presea para Costa Rica.
La participación del nacional aún no termina. En horas de la tarde volverá al área de competencia para disputar la modalidad de dúos mixtos, donde hará pareja con Valeria Núñez, con la esperanza de pelear por una nueva medalla para el país.
Núñez también vio acción este sábado en el poomsae individual femenino, donde concluyó en la séptima posición, resultado que no le permitió avanzar al podio, pero que le sirve como preparación para afrontar la competencia por parejas junto a Cantillano.
La dupla costarricense buscará cerrar la jornada con otra actuación destacada y mantener el buen inicio que ha tenido la representación nacional en Santo Domingo 2026.