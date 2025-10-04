La pedalista colombiana del equipo Manzaté La Selva No-Varix, Camila Valbuena, se convirtió este sábado en la nueva líder de la Vuelta Femenina 2025.

Valbuena registró un tiempo de 47:16 en la cronoescalada disputada entre Cot de Oreamuno y San Juan de Chicuá. El segundo puesto del día fue para Andrea Ramírez (Patobike BMC) a +2:54, mientras que el tercer lugar lo ocupó Karen Villamizar, también del Patobike BMC, a +3:08.

La Vuelta Femenina Telecable 2025 concluirá este domingo con el tradicional circuito en Escazú, programado para iniciar a las 7:30 a.m.