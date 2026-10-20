Camerino del Cartaginés respalda a Carlos Barahona

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Carlos Barahona está de regreso en el Club Sport Cartaginés y sus compañeros lo han recibido de buena manera, esperando que pronto se resuelva su situación con la justicia costarricense.

Luego de su detención efectuada el pasado miércoles, así como de su liberación de los Tribunales de Justicia de Heredia, dada el viernes anterior, el futbolista de 24 años se incorporó a los entrenamientos con los demás jugadores.

Kevin Briceño, uno de los capitanes blanquiazules y de los de mayor trayectoria en el club, no quiso entrar en detalles sobre lo que su colega vivió, sin embargo, afirmó que lo recibieron de buena manera y esperan verlo jugar cuanto antes.

“Lo que te puedo decir es que él ha tenido y va a tener siempre el apoyo de nosotros. Ya volvió a entrenar con nosotros y siempre lo vamos a respaldar en todo lo que podamos. Eso no es un tema que nosotros como jugadores nos compete, lo que nos corresponde es ayudarlo y estar con él en lo que le podamos. Vamos para adelante con él”, dijo.

Tras los hechos, Barahona tuvo su primer entrenamiento el pasado sábado y no estuvo convocado para el partido que tuvieron contra el Deportivo Saprissa del domingo.

Barahona estuvo detenido desde el miércoles hasta el viernes.

El cuerpo técnico del equipo, comandado por Amarini Villatoro, espera tomarlo en cuenta para el compromiso de este miércoles cuando reciban al Olimpia de Honduras por las semifinales de Copa Centroamericana.

“No conozco bien la legislación de Costa Rica, pero conozco un derecho universal que es la presunción de inocencia. Hay que escuchar las dos versiones y para eso está un juez que decida”, indicó el estratega.

Desde la directiva del Cartaginés manifestaron que le dan el respaldo a un jugador que conocen desde hace ocho años y que tuvo la oportunidad de convertirse en legionario desde la “Vieja Metrópoli”.

Eso sí, están en la total disposición de colaborar con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en caso de que requieran cualquier detalle.

El lateral deberá firmar una vez al mes por los próximos tres meses ante la Fiscalía de Cartago. Además, debe mantenerse alejado de la persona denunciante y sus familiares. Barahona llegó al primer equipo del Club Sport Cartaginés en 2021.