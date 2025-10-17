Cambronero: “El amor a la institución saca adelante la adversidad”

En una entrevista exclusiva con Grupo Extra, el ex portero Daniel Cambronero reconoció que el Herediano atraviesa un momento complicado, pero aseguró que el equipo tiene las herramientas necesarias para reponerse. “A veces los clubes grandes pasan por rachas adversas, lo más importante es mantener la calma, ser ecuánimes y volver a trabajar desde las bases”, comentó el exfutbolista florense, quien confía plenamente en la capacidad del grupo.

También mencionó que muchas veces en el Herediano, al amor y el pundonor a la institución ha sacado adelante a la institución rojiamarilla.

Sobre la situación defensiva del equipo, Cambronero destacó la necesidad de fortalecer la zona baja para recuperar la solidez característica del bicampeón nacional.

Además, elogió la gestión de Jafet Soto, de quien afirmó: “Conoce la institución, sabe manejar los momentos difíciles y tiene el liderazgo para retomar el curso del equipo”.

Actualmente, Daniel lidera su academia de porteros y fútbol infantil, con más de 12 años de trayectoria, donde busca formar jugadores tanto en lo deportivo como en lo humano. Recientemente, uno de sus alumnos debutó en la primera división, y su equipo sub-9 se coronó campeón internacional en Guatemala.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra