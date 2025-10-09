El Ministerio Público informó que busca facilitar los procesos de negociación con los tres costarricenses requeridos por Estados Unidos, cuya solicitud de extradición ya fue avalada por un tribunal costarricense.

Una de las medidas que se analiza es agilizar la salida de Celso Gamboa, Edwin López y Jonathan Álvarez mediante una extradición voluntaria.

Semanas atrás, la defensa de Gamboa había indicado que no contemplaban la posibilidad de una extradición voluntaria a Estados Unidos.

Diario Extra consultó a Michael Castillo, abogado del exmagistrado, sobre si, tras la resolución del juez, existe la posibilidad de valorar esa opción. Castillo respondió que, de momento, “todo continúa igual”.

“Es un tema que no hemos conversado con Celso. No teníamos conocimiento de las declaraciones del fiscal general, por lo que no podemos adelantar una posición sobre este tema”, explicó.

Castillo añadió que incluso se reunió recientemente con su defendido y que, a pesar de la posición de la Fiscalía, no han considerado esa alternativa.

El abogado señaló que, tras la resolución del juez, se han enfocado en definir la estrategia de apelación contra la extradición.

Una extradición voluntaria podría incluir una negociación con las autoridades del gobierno estadounidense, siempre que los extraditables estén anuentes a ello.

La Fiscalía indicó que, en caso de que alguno de los imputados sea condenado por las causas judiciales pendientes en Costa Rica, se valoraría una entrega temporal al gobierno de Estados Unidos para que cumpla la pena correspondiente.