“Sistema injusto”



Según explicó Joseph Ugalde, representante del Movimiento Borrón y Cuenta Nueva, el sistema actual que utiliza la CCSS para cobrar a los trabajadores independientes resulta injusto para los pequeños empresarios.

“Ningún trabajador independiente, ningún agricultor, ni un pescador, ni un panadero, un abogado o un doctor genera la misma utilidad todos los días, semana a semana, mes a mes. Lamentablemente, la Caja nos cobra un monto fijo mensualmente. No puedes cerrar tu negocio, no puedes irte de vacaciones, nada, no te puedes ni siquiera enfermar”, comentó.